En direct

18:45 - Pour la Nupes, les 26,94% de Mélenchon à Vienne font espérer Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Vienne. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,12% et 2,22% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 34,28% à Vienne pour ce premier tour.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Vienne ? À Vienne, Emmanuel Macron terminait en pôle position de la dernière élection avec 27,77% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,94%. Arrivaient ensuite, avec 18,23%, Marine Le Pen et enfin, à 7,67%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures infléchiront probablement ce tableau lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Vienne ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Vienne ? Les jeunes générations affichent la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? Il y a 2 mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 31,23% dans la ville, contre un taux d'abstention de 26,51% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Vienne en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 29 922 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, au moment des législatives, 49,45% des personnes en capacité de participer à une élection à Vienne avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 41,61% au second tour.