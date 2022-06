En direct

19:50 - Du côté de la gauche, les 10,94% de Jean-Luc Mélenchon à Villeneuve-en-Perseigne augurent un score élevé La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces législatives 2022, à Villeneuve-en-Perseigne comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait cumulé 10,94% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,8% et 1,01% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 15,75% à Villeneuve-en-Perseigne pour ce premier tour.

16:30 - À Villeneuve-en-Perseigne, des sondages tout aussi parlants ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Villeneuve-en-Perseigne au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Or Marine Le Pen avait gagné la meilleure place à la dernière élection à Villeneuve-en-Perseigne avec 33,9% des suffrages, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 25,52%, devant Jean-Luc Mélenchon à 10,94% et Éric Zemmour à 8,61%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives à Villeneuve-en-Perseigne demeure la participation L'un des critères décisifs des élections législatives 2022 sera le niveau de participation à Villeneuve-en-Perseigne. Les habitants des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 635 personnes en âge de voter dans la commune, 83,27% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 81,16% au premier tour, c'est-à-dire 1 327 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Villeneuve-en-Perseigne aux législatives ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, 57,66% des inscrits sur les listes électorales de Villeneuve-en-Perseigne avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 51,11% pour le deuxième round.