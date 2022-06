Résultat de la législative à Villette-de-Vienne : en direct

12/06/22 17:12

La participation constituera indiscutablement l'une des clés de ces législatives à Villette-de-Vienne. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les tarifs du gaz et de l'essence seraient en mesure de détourner l'attention des citoyens de Villette-de-Vienne (38200) du vote. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,66% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 14,74% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

Les inscrits sur les listes électorales de Villette-de-Vienne ( Isère ) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 31.0% des suffrages au premier tour à Villette-de-Vienne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste défaite de la dernière présidentielle et le candidat de "La France Insoumise" avaient obtenu 28.2% et 12.4% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Villette-de-Vienne grâce à 53.0% des suffrages, cédant ainsi 47.0% des votes à Marine Le Pen.