En direct

19:36 - Du côté de la gauche, les 15,27% de Jean-Luc Mélenchon à Vincey font saliver Les inscrits de Vincey avaient donné 15,27% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er tour de l'élection présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,38% et 1,43% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 20,08% à Vincey pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Vincey, des sondages tout aussi pertinents ? Marine Le Pen avait gagné la meilleure place lors de la dernière présidentielle à Vincey avec 39,16% des suffrages exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 20,59%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,27% et Éric Zemmour à 6,5%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront certainement remettre en question ce tableau lors des législatives dans la commune, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Vincey Le taux de participation sera incontestablement l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif à Vincey. Les études montrent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 676 personnes en âge de voter dans la localité, 72,8% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 71,9% au premier tour, ce qui représentait 1 205 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Vincey ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 2 209 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, parmi les 1 671 inscrits sur les listes électorales à Vincey, 64,57% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,95% au second tour.