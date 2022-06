Résultat des législatives au Gâvre - Election 2022 (44130) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 au Gâvre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le résultat de la législative au Gâvre est tombé. Au niveau de la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique, les 1329 habitants du Gâvre ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Dans la ville, Jean-Claude Raux a engrangé 41% des voix. Jordan Esnault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Teddy Bougot (Rassemblement National) le suivent avec respectivement 25% et 14% des suffrages. Reste encore à savoir si les habitants des 61 autres communes faisant partie de la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique feront les mêmes choix que ceux du Gâvre. L'abstention représente 52% des électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative (soit 643 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Gâvre Jean-Claude Raux Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,77% 41,02% Jordan Esnault Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,19% 25,44% Teddy Bougot Rassemblement National 17,21% 14,47% Francois Guyot Les Républicains 9,56% 5,09% François-Xavier Le Hécho Divers centre 3,89% 2,86% Sandra Bureau Reconquête ! 3,53% 2,86% Catherine Laillé Divers droite 3,00% 3,02% Tony Petit Droite souverainiste 1,49% 1,59% Marie-Paule Catheline Divers extrême gauche 1,36% 0,16% Karine Letellier Ecologistes 1,07% 2,86% Jacky Flippot Régionaliste 0,95% 0,64% Participation au scrutin Circonscription Le Gâvre Taux de participation 48,33% 48,38% Taux d'abstention 51,67% 51,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03% 1,71% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,47% Nombre de votants 55 753 643

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Gâvre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:50 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives au Gâvre ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des énigmes de ces élections législatives, au Gâvre comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 23,95% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les reports des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 9,82% et 2,4% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 36,17% au Gâvre pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 au Gâvre ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Ces indications des derniers jours auront probablement un écho au Gâvre. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait glané la tête du vote lors de la dernière présidentielle au Gâvre avec 26,45% des votes exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 23,95%, surclassant Marine Le Pen à 20,84% et Yannick Jadot à 9,82%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. 14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle au Gâvre ? Au Gâvre, l'une des grandes inconnues des élections législatives sera incontestablement la participation. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français pourrait en effet priver les bureaux de vote de leurs citoyens au Gâvre. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,13% dans la localité. L'abstention était de 22,28% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Au Gâvre, le score de la participation lors des législatives sera un élément essentiel Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2017, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 58,53% au premier tour dans la commune au Gâvre, contre une abstention de 47,13% pour le second tour. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les données clés des législatives au Gâvre Ces législatives sont donc lancées ! Au Gâvre, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 11 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 1324 inscrits du Gâvre ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Salle du Puits).

Législatives 2022 au Gâvre : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 26,45% des votes au premier tour au Gâvre. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23,95% et 20,84% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle du Gâvre avec 64,04% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 35,96% des votes. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il s'en remettre à cette localité pour acquérir la majorité à l'hémicycle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 1 854 votants du Gâvre seront invités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.