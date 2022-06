Résultat de la législative au Lude : en direct

Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme au Lude, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat avait enregistré 13,36% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,15% et 1,32% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 16,83% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives au Lude.

16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Le Lude ?

Avec 32,69% des votes exprimés, au 1er round au Lude, Marine Le Pen avait gagné la meilleure place à la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 28,6%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 13,36% et Valérie Pécresse à 7,51%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront peut-être remettre en question la situation et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote vendredi soir. Au même moment, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%.