Résultat de la législative au Relecq-Kerhuon : en direct

En direct

18:49 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives au Relecq-Kerhuon ? Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme au Relecq-Kerhuon, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait cumulé 21,31% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 8,66% et 3,52% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 33,49% au Relecq-Kerhuon pour ces légilsatives.

16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Le Relecq-Kerhuon ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Dans le même temps, le RN est passé au-dessus des 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives au Relecq-Kerhuon ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or au Relecq-Kerhuon, Emmanuel Macron remportait la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 35,24% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,31%. Arrivaient ensuite, avec 14,19%, Marine Le Pen et enfin, à 8,66%, Yannick Jadot. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 au Relecq-Kerhuon ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives au Relecq-Kerhuon, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 9 373 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,65% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 22,31% au premier tour. L'inflation est de nature à priver les urnes de leurs citoyens au Relecq-Kerhuon (29480).

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention au Relecq-Kerhuon ? Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Lors des législatives de 2017, le taux d'abstention s'était hissé à 56,52% au premier tour dans la commune au Relecq-Kerhuon. Le taux d'abstention était de 44,17% pour le round numéro deux. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.