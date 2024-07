Résultat des législatives 2024 à Plougastel-Daoulas : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ces législatives 2024 est à n'en pas douter l'ampleur de la participation. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Plougastel-Daoulas était de 76,89%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,23% au premier tour et 54,79% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Plougastel-Daoulas ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,51% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. La participation était de 78,32% au premier tour, ce qui représentait 8 675 personnes. Le rejet de la politique en place serait notamment susceptible de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Plougastel-Daoulas.

17:29 - Plougastel-Daoulas et législatives : démographie, économie et choix électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Plougastel-Daoulas apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 25,35% de cadres pour 13 445 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 749 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 3 886 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 17,5% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,76% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 139 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette diversité sociale, 38,83% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 860,21 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Pour résumer, à Plougastel-Daoulas, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.