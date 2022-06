Résultat des législatives aux Roches-de-Condrieu - 2e tour élection 2022 (38370) [DEFINITIF]

19/06/22 20:45

Résultats des législatives 2022 aux Roches-de-Condrieu

Le résultat du 2e tour des élections législatives aux Roches-de-Condrieu est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du second tour dans l'Isère

Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription de l'Isère

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Roches-de-Condrieu Caroline Abadie Ensemble ! (Majorité présidentielle) 53,63% 56,28% Benoit Auguste Rassemblement National 46,37% 43,72% Participation au scrutin Circonscription Les Roches-de-Condrieu Taux de participation 45,20% 46,07% Taux d'abstention 54,80% 53,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,88% 7,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,86% 1,77% Nombre de votants 37 293 621

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du second round de l' élection législative aux Roches-de-Condrieu. La prochaine date dans le calendrier électoral est prévue pour 2024 : il s'agira du résultat des européennes aux Roches-de-Condrieu . Au sein de la 8ème circonscription de l'Isère, les citoyens des Roches-de-Condrieu se sont tournés vers la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle), dimanche 19 juin. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de la 8ème circonscription de l'Isère dépendra des choix des électeurs des 34 autres communes qui la composent. Le niveau de l'abstention atteint 53.93% des électeurs inscrits dans les registres électoraux de la commune pour cette circonscription électorale (soit 621 votants). Dans la commune, Caroline Abadie a ainsi enregistré 56.28% des voix. Benoit Auguste (Rassemblement National) reçoit 43.72% des votes.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Roches-de-Condrieu Caroline Abadie (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,18% 21,88% Benoit Auguste (Ballotage) Rassemblement National 22,91% 19,24% Quentin Dogon Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,88% 32,89% Jean-Claude Lassalle Les Républicains 20,89% 15,42% Thibaut Monnier Reconquête ! 4,23% 4,26% Eloïc Dufour Ecologistes 3,01% 3,23% Jean-Louis Goujon Droite souverainiste 1,62% 1,91% Jacques Lacaille Divers extrême gauche 1,26% 1,17% Participation au scrutin Circonscription Les Roches-de-Condrieu Taux de participation 48,49% 51,30% Taux d'abstention 51,51% 48,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28% 0,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,72% Nombre de votants 40 005 692

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 des Roches-de-Condrieu sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député des Roches-de-Condrieu. En direct 18:52 - La coalition LFI-PS-EELV a du poids aux Roches-de-Condrieu Le potentiel avant ces législatives aux Roches-de-Condrieu pour le bloc de gauche culminait à 32,3% dans la commune. C'est en effet le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat de gauche pour un siège à l'Assemblée nationale a pourtant cumulé 32,89% des suffrages il y a sept jours. Ce qui avait tout de même offert la première position à la Nupes. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) aux Roches-de-Condrieu ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Avec 32,89% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée aux Roches-de-Condrieu dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er tour des législatives. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 21,88% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National recueille 19,24% des voix. 13:30 - Aux Roches-de-Condrieu, l'abstention va-t-elle encore augmenter à l'occasion du second tour des législatives 2022 ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. La semaine dernière, 51,3% des inscrits sur les listes électorales des Roches-de-Condrieu s'étaient rendus aux urnes. Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour le deuxième tour des élections législatives ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1335 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,2% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 78,88% au premier tour, ce qui représentait 1053 personnes. 10:30 - La seconde étape des élections législatives 2022 a débuté aux Roches-de-Condrieu Si vous êtes toujours incertain concernant les candidats finalistes de ce second round dans la circonscription des Roches-de-Condrieu, prenez votre temps. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 aux Roches-de-Condrieu : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 951 votants des Roches-de-Condrieu (Isère) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 27% des votes au premier tour aux Roches-de-Condrieu. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 23% des suffrages. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour avec 54% des suffrages face à Marine Le Pen (46%). En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?