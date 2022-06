Résultat de la législative aux Roches-de-Condrieu : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Roches-de-Condrieu sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - Aux Roches-de-Condrieu, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives reste la participation L'une des clés de ce scrutin législatif sera sans nul doute l'étendue de la participation aux Roches-de-Condrieu. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 78,2% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 78,88% au premier tour, ce qui représentait 1 053 personnes. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient en effet dépouiller les urnes de leurs citoyens aux Roches-de-Condrieu. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record aux Roches-de-Condrieu lors des législatives ? Les élections législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des élections législatives de 2017, le taux d'abstention s'était élevé à 57,65% au premier tour au sein des Roches-de-Condrieu, contre une abstention de 52,24% pour le deuxième round. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures aux Roches-de-Condrieu pour ces législatives L'élection se déroule depuis plusieurs heures aux Roches-de-Condrieu et il reste encore du temps pour se prononcer puisque l'unique bureau de vote de la cité sera ouvert jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 aux Roches-de-Condrieu

Les élections législatives 2022 auront lieu aux Roches-de-Condrieu comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Jacques Lacaille Divers extrême gauche Benoit Auguste Rassemblement National Jean-Claude Lassalle Les Républicains Eloïc Dufour Ecologistes Thibaut Monnier Reconquête ! Quentin Dogon Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Louis Goujon Droite souverainiste Caroline Abadie Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 aux Roches-de-Condrieu : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 951 votants des Roches-de-Condrieu (Isère) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 27% des votes au premier tour aux Roches-de-Condrieu. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 23% des suffrages. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour avec 54% des suffrages face à Marine Le Pen (46%). En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?