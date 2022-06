Résultat des législatives 2022 Paris : tous les scores de Sandrine Rousseau, Stanislas Guerini, Julien Bayou

19/06/22 21:09

LÉGISLATIVES PARIS. C’est terminé pour le 2e tour des législatives à Paris. Qui de Sandrine Rousseau, Danielle Simonnet, Aymeric Caron, Julien Bayou, Stanislas Guerini, Olivia Gregoire ou Clément Beaune est élu ? Qui rate la marche ? Tous les résultats. 21:09 - Amélie de Montchalin et la majorité présidentielle battues en Essonne La tendance était annoncée mais cette fois elle s'accompagne de chiffres. Selon LCI, la ministre de la Transition écologique et candidate dans la 6ème circonscription de l'Essonne, Amélie de Montchalin, a perdu les élections législatives avec seulement 46,3% des voix face à Jérôme Guedj et ses 53,7%. 21:05 - Riester élu Franck Riester, ministre en charge du commerce extérieur l’emporte avec 53,21% des suffrages, devant François Lenormand (RN) à 46,79% dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne. 21:05 - Le socialiste Olivier Faure réélu en Seine-et-Marne Les résultats sont complets et officiels pour la 11ème circonscription de Seine-et-Marne et c'est le député sortant socialiste, investi par la Nupes, Olivier Faure qui est réélu. Il s'est imposé avec 64,45% des voix face à la candidate Ensemble! Charlyne Péculier et ses 35,55%. 20:40 - Olivier Faure en tête en Seine et Marne Selon les résultats partiels (96,82% des inscrits) dans la 11ème circonscription de Seine-et-Marne : Olivier Faure (NUPES) en tête avec 64,78%, devant Charlyne Péculier (ENS) avec 35,22% 20:38 - Franck Riester en tête des résultats partiel en Seine-et-Marne Dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, Franck Riester serait réélu devant le candidat du Rassemblement national François Lenormand avec 52,94% des voix d'après les résultats partiels du ministère de l'Intérieur repris par BFMTV, sans précision sur l'avancée du dépouillement. 20:37 - Résultats partiels dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne : le ministre Franck Riester donné en tête D'après le ministère de l'Intérieur, des résultats partiels dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne à 92% des inscrits donnent le ministre en charge du commerce extérieur Franck Riester en tête à 52,80%, devant François Lenormand (RN) à 47,20%. 20:30 - Olivia Gregoire : "C’est une première place décevante, mais c’est une première place" pour Ensemble! Candidate dans la 12ème circonscription de Paris, la porte-parole du gouvernement, Olivia Gregoire reconnait sur France 2 que la majorité présidentielle "a connu une meilleure soirée". Si elle confie en plateau son "inquiétude devant une abstention extrêmement forte et inquiétude face à des extrêmes très haut", elle appelle à attendre les résultats complets des législatives. La membre du gouvernement fait toutefois remarquer que "c’est une première place décevante, mais c’est une première place" pour la coalition Ensemble! 20:27 - Nupes en tête en Seine et Marne Les résultats partiels (74,29% des inscrits) en Seine-et-Marne selon le ministère pour ce 2e tour des législatives : NUPES en tête avec 36,51%, devant ENS à 32,31%, LR à 11,88% et RN à 19,30% 20:26 - Le "président de la République est minoritaire à l'Assemblée nationale" se réjouit Alexis Corbière Sur BFMTV, le député LFI de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière se réjouit du résultat des élections législatives et affirme que "pour la première fois, un président de la République est minoritaire à l'Assemblée nationale". Pour l'heure les estimations donnent la coalition Ensemble! majoritaire à l'Assemblée nationale mais seulement avec une majorité relative. 20:05 - La ministre Amélie de Montchalin battue par le Nupes Jérôme Guedj ? Ce serait une défaite pour la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, dans la 6ème circonscription de l'Essonne. La candidate de LREM aurait été devancée par le candidat de la Nupes, Jérôme Guedj déjà en tête au premier tour des élections législatives selon les premières estimations. 19:58 - Les premiers résultats des élections législatives sont connus ! Les premières estimations sur les résultats des élections législatives sont tombées et la coalition Ensemble! est loin d'une majorité absolue. Le camp présidentiel resterait toutefois majoritaire avec une très courte avance en nombre de sièges, entre 218 selon les chiffres d'Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions. La Nupes formerait le deuxième groupe avec 156 sièges. Le Rassemblement national créerait la surprise en décrochant 89 sièges tandis que Les Républicains conserveraient 78 sièges. Les détails des résultats à Paris et en Ile-de-France arrivent. 19:45 - Julien Bayou et Sandrine Rousseau, deux écolos à suivre à Paris Europe-Ecologie-Les Verts a réussi à envoyer deux de ses figures phares aux législatives à Paris : Julien Bayou dans la 5ème circonscription de la capitale et Sandrine Rousseau dans la 9ème. Tous les deux sont arrivés en tête du premier tour, le secrétaire national d'EELV a même effleuré la députation la semaine dernière. Les écologistes comme la Nupes, dont ils sont des porte-drapeaux, espèrent les voir élus ce soir. 19:42 - Des ministres attendus à l'Elysée BFMTV indique que plusieurs ministres sont attendus à l'Elysée pour suivre les résultats des élections avec Elisabeth Borne et Emmanuel Macron à l'Elysée. 19:33 - Clément Beaune s'est offert une tournée des bureaux de vote Clément Beaune a fait un tour de quartier en se rendant dans la quinzaine de bureaux de vote de sa circonscription, la 7ème de Paris, avant de rejoindre la soirée électorale de la coalition présidentielle Ensemble! d'après les journaliste de BFMTV. Le candidat aux législatives qui est aussi ministre des affaires européennes est en ballotage défavorable face à la candidate Nupes, Caroline Mécary. 19:19 - A quelle heure connaîtra-t-on les résultats des législatives en Ile-de-France ? Les premières estimations des résultats des législatives seront connues en début de soirée, vers 20 heures, mais comme la semaine dernière il faudra attendre des heures tardives pour connaître les résultats officiels complets et définitifs des élections législatives. Cela est d'autant plus vrai dans les grandes villes comme Paris où les résultats tardent toujours un peu par le nombre de bulletins à dépouiller mais aussi par la fermeture retardée des bureaux de vote. Toutefois, ce soir les résultats pourraient être connus plus tôt que lors du premier tour car avec moins de candidats en lice, le décompte se fait plus rapidement. LIRE PLUS

Résultats des législatives 2022 à Paris - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Paris aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Résultats des législatives 2022 à Paris - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Paris

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Sylvain Maillard (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 41,93% 41,93% Thomas Luquet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,18% 27,18% Vincent Baladi Les Républicains 9,52% 9,52% David Attia Reconquête ! 6,39% 6,39% Manon Chaumette Union des Démocrates et des Indépendants 4,78% 4,78% Catherine Lecuyer Divers droite 4,20% 4,20% Morgane Chedhomme Rassemblement National 2,89% 2,89% Juliane Faux Régionaliste 1,44% 1,44% Liliane Delwasse Ecologistes 1,21% 1,21% Laurence Boulinier Divers extrême gauche 0,46% 0,46% Dominique Tourte Divers gauche 0,01% 0,01% Annie Paris Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 56,27% 56,27% Taux d'abstention 43,73% 43,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93% 0,93% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,25% 0,25% Nombre de votants 47 585 47 585

C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de bulletins de votes de la part des 84562 électeurs de Paris de la 1ère circonscription de Paris. L'abstention atteint 44% des électeurs habilités à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de cette circonscription électorale, ce qui représente 36 977 non-votants. Sylvain Maillard a réuni 42% des voix. Thomas Luquet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Vincent Baladi (Les Républicains) le suivent grâce à dans l'ordre 27% et 10% des votes.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Gilles Le Gendre (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 35,66% 35,66% Marine Rosset (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,27% 27,27% Jean-Pierre Lecoq Les Républicains 18,23% 18,23% Isabelle Gilbert Reconquête ! 6,48% 6,48% Quitterie de Villepin Divers 5,42% 5,42% André Rougé Rassemblement National 2,97% 2,97% Karine Dreyfuss Ecologistes 1,56% 1,56% Elise Magne Divers 1,26% 1,26% Daniel Assayag Divers 0,57% 0,57% Charline Joliveau Divers extrême gauche 0,33% 0,33% Adrien Frantz Divers extrême gauche 0,23% 0,23% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 58,95% 58,95% Taux d'abstention 41,05% 41,05% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 0,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,30% 0,30% Nombre de votants 44 077 44 077

Dans la 2ème circonscription de Paris, les 74767 habitants de Paris ont jeté leur dévolu sur le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux de participation parmi les habitants autorisés à voter dans la commune pour la 2ème circonscription de Paris s'élève à 59% (30 689 non-votants). Dans l'agglomération, Gilles Le Gendre a ainsi enregistré 36% des voix. Il coiffe au poteau Marine Rosset (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Pierre Lecoq (Les Républicains) qui ramassent 27% et 18% des votes.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Léa Balage El Mariky (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 38,66% 38,66% Stanislas Guerini (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,51% 32,51% Alix Bougeret Les Républicains 13,16% 13,16% Marie-Emilie Euphrasie Rassemblement National 4,19% 4,19% Ayodele Ikuesan Divers gauche 4,11% 4,11% Cécile Fischer Reconquête ! 3,60% 3,60% Laurent Baffie Ecologistes 2,18% 2,18% Laurent Burtaire Divers extrême gauche 0,67% 0,67% Christine Michalet Divers 0,61% 0,61% Marguerite Plantevin Divers extrême gauche 0,31% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 54,74% 54,74% Taux d'abstention 45,26% 45,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,32% 0,32% Nombre de votants 40 063 40 063

À Paris, les 73188 habitants votant dans la 3ème circonscription de Paris se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Léa Balage El Mariky a effectivement amassé 39% des voix. Stanislas Guerini (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alix Bougeret (Les Républicains) la suivent avec 33% et 13% des suffrages. Le niveau de l'abstention représente 45% des électeurs inscrits dans les listes électorales au sein de la commune pour la 3ème circonscription de Paris (soit 33 125 non-votants).

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Astrid Panosyan-Bouvet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 41,03% 41,03% Brigitte Kuster (Ballotage) Les Républicains 28,91% 28,91% Natalie Depraz Nouvelle union populaire écologique et sociale 13,27% 13,27% Garen Shnorhokian Reconquête ! 8,48% 8,48% Annie Marcelle Mauricette Lavenier Rassemblement National 3,68% 3,68% Chantal Eclou Ecologistes 2,24% 2,24% Dayana Bonilla Ecologistes 1,03% 1,03% Jérôme Perreau Divers centre 0,48% 0,48% Adrien Touati Divers 0,45% 0,45% Karim Britel Divers droite 0,23% 0,23% Pierre Lévenard Divers extrême gauche 0,20% 0,20% Francine Freudberg Divers centre 0,00% 0,00% Kevin Guillas-Cavan Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 53,00% 53,00% Taux d'abstention 47,00% 47,00% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,63% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,24% 0,24% Nombre de votants 38 674 38 674

Dans la 4ème circonscription de Paris, les habitants de Paris ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Dans la ville, Astrid Panosyan-Bouvet a collecté 41% des voix. Elle ressort devant Brigitte Kuster (Les Républicains) et Natalie Depraz (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 29% et 13% des votes. L'abstention parmi les citoyens inscrits sur les listes électorales dans la commune au niveau de la 4ème circonscription de Paris atteint 47%, ce qui représente 34 300 non-votants.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Julien Bayou (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 48,88% 48,88% Elise Fajgeles (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,75% 29,75% Pierre Maurin Divers droite 4,78% 4,78% Yann Gautier Reconquête ! 3,38% 3,38% Assia Meddah Parti radical de gauche 3,21% 3,21% Marguerite Vogt Rassemblement National 2,84% 2,84% Annaëlle Gille Union des Démocrates et des Indépendants 2,81% 2,81% Arnaud Abel Divers centre 1,73% 1,73% Jean Ballon Ecologistes 1,21% 1,21% Marie-Jeanne Jouveau Divers 0,83% 0,83% Monique Dabat Divers extrême gauche 0,57% 0,57% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 57,17% 57,17% Taux d'abstention 42,83% 42,83% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,27% 0,27% Nombre de votants 45 361 45 361

Au sein de la 5ème circonscription de Paris, les 79349 électeurs de Paris ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de Paris s'établit à 57% (soit 33 988 non-votants). Julien Bayou a accumulé 49% des votes. Elise Fajgeles (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 30% des votes. A la 3e position, Pierre Maurin (Divers droite) récupère 5% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Sophia Chikirou (Élue) Nouvelle union populaire écologique et sociale 53,74% 53,74% Julien Bargeton Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,62% 25,62% Laurence Bonzani Ecologistes 4,64% 4,64% Jean-Christophe Martin Les Républicains 3,93% 3,93% Marie Rosette Huynh Thi (bozzi) Rassemblement National 3,35% 3,35% Victor Meldener Reconquête ! 2,92% 2,92% Yves Fremion Ecologistes 1,74% 1,74% Romain Van Den Broucke Ecologistes 1,60% 1,60% Jennifer Borsellino Divers 1,18% 1,18% Anne-Catherine Godde Divers extrême gauche 0,94% 0,94% Charles Dupuy Divers extrême gauche 0,34% 0,34% Yasmin Berrouba Divers centre 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 56,40% 56,40% Taux d'abstention 43,60% 43,60% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09% 1,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41% 0,41% Nombre de votants 45 632 45 632

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les 80908 électeurs inscrits dans la 6ème circonscription de Paris habitant à Paris. L'abstention parmi les citoyens habilités à voter dans la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 44%, ce qui représente 35 276 non-votants. Sophia Chikirou a ainsi accumulé 54% des voix au niveau de l'agglomération. Julien Bargeton (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Laurence Bonzani (Ecologistes) la suivent grâce à dans l'ordre 26% et 5% des suffrages.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 7ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Caroline Mecary (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 41,40% 41,40% Clément Beaune (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 35,81% 35,81% Aurélien Véron Les Républicains 5,06% 5,06% Constance Delétang Reconquête ! 3,80% 3,80% Anne Hélène Janine Marie Daguenel (nguyen Cong Duc) Rassemblement National 3,21% 3,21% Rodrigue Flahaut-Prevot Parti radical de gauche 2,38% 2,38% Philippe Mazuel Divers gauche 2,10% 2,10% Naïma Moghir Ecologistes 1,95% 1,95% Gaspard Chameroy Ecologistes 1,81% 1,81% Thomas Moulins Ecologistes 1,30% 1,30% Aurélia Petit Divers extrême gauche 0,65% 0,65% Isabelle Dite Cindy'Lee Laeng Divers 0,47% 0,47% Louis Claudio Divers centre 0,07% 0,07% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 59,07% 59,07% Taux d'abstention 40,93% 40,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96% 0,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35% 0,35% Nombre de votants 47 412 47 412

Au sein de la 7ème circonscription de Paris, les 80258 citoyens de Paris ont pris parti pour la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux de participation représente 59% des électeurs enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 47 412 votants. Au sein de l'agglomération, Caroline Mecary a raflé 40% des votes. Clément Beaune (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Aurélien Véron (Les Républicains) la suivent avec dans l'ordre 36% et 5% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Eva Sas (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 41,70% 41,70% Laëtitia Avia (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,94% 27,94% Valérie Montandon Les Républicains 11,30% 11,30% Vanessa Lancelot Rassemblement National 4,63% 4,63% Jannick Trunkenwald Reconquête ! 4,39% 4,39% Marie-Claude Giraud Divers gauche 3,08% 3,08% Nezha Kobbi Ecologistes 2,09% 2,09% Laurence Volbart Ecologistes 1,62% 1,62% Crystal Duponcel Droite souverainiste 0,87% 0,87% Grégory Ritrovato Divers 0,86% 0,86% Marie-Noelle Blondel Divers centre 0,79% 0,79% Anne Bernon Divers extrême gauche 0,55% 0,55% Manuel Lutz Divers 0,18% 0,18% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 55,64% 55,64% Taux d'abstention 44,36% 44,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06% 1,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41% 0,41% Nombre de votants 47 438 47 438

À Paris, les 85265 habitants votant dans la 8ème circonscription de Paris se sont prononcés pour la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au sein de l'agglomération, Eva Sas a réuni 42% des votes. Laëtitia Avia (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Valérie Montandon (Les Républicains) la suivent avec dans l'ordre 28% et 11% des votes. La participation parmi les habitants enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 56%.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Sandrine Rousseau (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 42,90% 42,90% Buon Tan (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,77% 26,77% Jean-Baptiste Olivier Les Républicains 7,21% 7,21% Laurent Miermont Divers gauche 5,52% 5,52% Carole Isabelle Gabrielle Roussel Rassemblement National 4,99% 4,99% David Meyer Reconquête ! 4,38% 4,38% Sandrine Rousseau Divers droite 1,88% 1,88% Béatrice Cossart Ecologistes 1,84% 1,84% Pierre Beyssac Divers 1,17% 1,17% Irène Labus Droite souverainiste 1,05% 1,05% Farid Nechadi Divers gauche 1,00% 1,00% Florence Bedague Divers extrême gauche 0,97% 0,97% Éric Gloess Divers extrême gauche 0,32% 0,32% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 54,80% 54,80% Taux d'abstention 45,20% 45,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38% 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,51% Nombre de votants 38 805 38 805

À Paris, les 70810 citoyens inscrits dans la 9ème circonscription de Paris ont choisi la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention parmi les habitants figurant dans les listes électorales dans la commune pour la 9ème circonscription de Paris s'élève à 45%. Sandrine Rousseau a enregistré 43% des voix. Buon Tan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean-Baptiste Olivier (Les Républicains) décrochent 27% et 7% des votes.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Rodrigo Arenas (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 42,63% 42,63% Anne-Christine Lang (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,31% 29,31% Wallerand de Saint Just Rassemblement National 5,51% 5,51% Habib Shoukry Les Républicains 5,12% 5,12% Anne-Sophie Hongre Reconquête ! 4,26% 4,26% Myriam Muet Union des Démocrates et des Indépendants 3,46% 3,46% Margarita Modroño Rodriguez Divers gauche 2,52% 2,52% Simon Nordmann Ecologistes 1,49% 1,49% Michel Abdul Wahid Goldstein Divers centre 1,22% 1,22% Francis Sando Divers droite 0,76% 0,76% Thomas Sellier Divers 0,73% 0,73% Hania Mooradun Rumjaun Ecologistes 0,66% 0,66% Jacqueline Deneuve Divers centre 0,58% 0,58% Olivia Baille Divers extrême gauche 0,54% 0,54% Deza Nguembock Divers gauche 0,49% 0,49% Sophie Tissier Divers 0,45% 0,45% Vincent Vautier Divers extrême gauche 0,27% 0,27% Khalid Hamdani Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 54,40% 54,40% Taux d'abstention 45,60% 45,60% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12% 1,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,42% Nombre de votants 38 219 38 219

C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de bulletins de votes parmi les habitants de Paris de la 10ème circonscription de Paris. Rodrigo Arenas a engrangé 43% des votes. Anne-Christine Lang (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Wallerand de Saint Just (Rassemblement National) récupèrent 29% et 6% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de la 10ème circonscription de Paris s'établit à 46%, ce qui représente 32 030 non-votants.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 11ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Olivia Polski (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 37,57% 37,57% Maud Gatel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 37,30% 37,30% Marie-Claire Carrere-Gee Les Républicains 12,20% 12,20% Franck Layré-Cassou Reconquête ! 5,20% 5,20% Saddia Cousin Rassemblement National 3,51% 3,51% Valentine Labourdette Ecologistes 1,76% 1,76% Nolwenn Le Gac Divers 1,18% 1,18% Laurent Vinciguerra Divers extrême gauche 0,85% 0,85% Dominique Edon-Guillot Divers extrême gauche 0,44% 0,44% Marie-Thérèse-Jeanne Siméon ép Eychart Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 60,13% 60,13% Taux d'abstention 39,87% 39,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,32% 0,32% Nombre de votants 43 926 43 926

Au sein de la 11ème circonscription de Paris, les 73057 citoyens de Paris ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation s'élève à 60% des habitants enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 11ème circonscription de Paris. Olivia Polski a collecté 38% des votes. Elle devance Maud Gatel (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie-Claire Carrere-Gee (Les Républicains) qui reçoivent dans l'ordre 37% et 12% des votes.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 12ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Olivia Gregoire (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 39,51% 39,51% Céline Malaisé (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,34% 22,34% Jérôme Loriau Les Républicains 17,56% 17,56% Benoît de Clinchamp-Bellegarde Reconquête ! 7,82% 7,82% Chloé Bouley Union des Démocrates et des Indépendants 5,39% 5,39% Agnès Pageard Rassemblement National 4,10% 4,10% Jean-Luc Battini Ecologistes 1,44% 1,44% Sidonie Vierne Droite souverainiste 1,05% 1,05% Muriel Monchal Divers extrême gauche 0,46% 0,46% Annel Delinot Divers 0,25% 0,25% Michael Minev Divers 0,07% 0,07% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 58,72% 58,72% Taux d'abstention 41,28% 41,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 0,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,30% 0,30% Nombre de votants 44 520 44 520

L'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de cette circonscription atteint 41%, ce qui représente 31 302 non-votants. Olivia Gregoire a collecté 40% des votes. Céline Malaisé (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 22% des votes. Quant à lui, Jérôme Loriau (Les Républicains) décroche 18% des suffrages.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 13ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris David Amiel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 38,07% 38,07% Aminata Niakaté (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,55% 30,55% Nicolas Jeanneté Divers droite 14,02% 14,02% Ornella Evangelista Reconquête ! 7,09% 7,09% Isabelle Bolvin Rassemblement National 4,96% 4,96% Muriel Fusi Ecologistes 1,85% 1,85% Dominique Bourse-Provence Droite souverainiste 1,06% 1,06% Mickaël Marinho Divers centre 0,86% 0,86% Pierre Dargham Divers gauche 0,60% 0,60% Corinne Roethlisberger Divers extrême gauche 0,47% 0,47% Maïalen Mallet Divers gauche 0,45% 0,45% Nadia Trainar Divers centre 0,01% 0,01% Daniele Morel Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 55,47% 55,47% Taux d'abstention 44,53% 44,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14% 1,14% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35% 0,35% Nombre de votants 43 374 43 374

C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de bulletins de votes de la part des 78195 électeurs de Paris votant dans la 13ème circonscription de Paris. David Amiel a réuni 38% des votes dans la ville. En 2e place, Aminata Niakaté (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 31% des votes. De son côté, Nicolas Jeanneté (Divers droite) recueille 14% des votes. Le niveau de l'abstention parmi les habitants figurant sur les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 45%.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 14ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Benjamin Haddad (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 39,27% 39,27% Francis Szpiner (Ballotage) Les Républicains 33,28% 33,28% Julie Maury Nouvelle union populaire écologique et sociale 11,45% 11,45% Sébastien Pilard Reconquête ! 10,36% 10,36% Anne de la Brélie Rassemblement National 3,53% 3,53% Serge Dordoigne Ecologistes 1,30% 1,30% Catherine Kratz Divers centre 0,45% 0,45% Marie Bourdy Divers extrême gauche 0,35% 0,35% Isabelle Mathurin Divers gauche 0,00% 0,00% Wendy Achour Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 53,95% 53,95% Taux d'abstention 46,05% 46,05% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 0,67% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28% 0,28% Nombre de votants 41 034 41 034

Les 76056 citoyens de Paris votant dans la 14ème circonscription de Paris ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Le taux d'abstention s'établit à 46% des habitants figurant dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 14ème circonscription de Paris. Benjamin Haddad a accumulé 39% des votes à l'échelle de la ville. Il arrive devant Francis Szpiner (Les Républicains) et Julie Maury (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent 33% et 11% des votes.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 15ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Danielle Simonnet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 47,31% 47,31% Lamia El Aaraje (Ballotage) Divers gauche 17,87% 17,87% Mohamad Gassama Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,83% 15,83% François-Marie Didier Les Républicains 6,02% 6,02% Marie-Josée Boulaire Rassemblement National 3,82% 3,82% Philippe Houplain Reconquête ! 3,32% 3,32% Philippe Aragon Divers centre 2,49% 2,49% Apolline Tyburczy Ecologistes 1,52% 1,52% Sandrine Adobati Divers 0,66% 0,66% Arnaud Charvillat Divers extrême gauche 0,64% 0,64% Pauline Zeka Lema Divers extrême gauche 0,30% 0,30% Thierry Jean Pierre Nobin Divers extrême gauche 0,17% 0,17% Albertine Sylvestre Divers 0,06% 0,06% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 53,50% 53,50% Taux d'abstention 46,50% 46,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 0,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35% 0,35% Nombre de votants 42 321 42 321

À Paris, les 79102 habitants votant dans la 15ème circonscription de Paris se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation représente 54% des citoyens autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription électorale. Danielle Simonnet a rassemblé 47% des voix. Elle arrive devant Lamia El Aaraje (Divers gauche) et Mohamad Gassama (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent respectivement 18% et 16% des suffrages.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 16ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Sarah Legrain (Élue) Nouvelle union populaire écologique et sociale 56,51% 56,51% Yanis Bacha Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,44% 20,44% Marie Toubiana Les Républicains 5,84% 5,84% François Bechieau Divers gauche 5,81% 5,81% Nathalie Monsauret Rassemblement National 3,94% 3,94% Caroline Desgrange Reconquête ! 2,96% 2,96% Sébastien Coupel Ecologistes 1,56% 1,56% Nordine El-Marbati Divers extrême gauche 0,82% 0,82% Laurent Fournier Divers centre 0,79% 0,79% Hakima Khelfa Divers 0,56% 0,56% Ivan Marchika Divers extrême gauche 0,50% 0,50% Jihane Arous Divers 0,26% 0,26% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 49,79% 49,79% Taux d'abstention 50,21% 50,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06% 1,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41% 0,41% Nombre de votants 37 408 37 408

À Paris, les 75126 électeurs votant dans la 16ème circonscription de Paris ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux de participation représente 50% des habitants autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative (soit 37 718 non-votants). A l'échelle de l'agglomération, Sarah Legrain a obtenu 57% des voix. En seconde position, Yanis Bacha (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 20% des voix. Marie Toubiana (Les Républicains) ramasse 6% des votes.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 17ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Danièle Obono (Élue) Nouvelle union populaire écologique et sociale 57,07% 57,07% Kolia Bénié Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,91% 19,91% Marianna Técher Rassemblement National 4,38% 4,38% Angélique Michel Les Républicains 3,92% 3,92% Marie Falicon Reconquête ! 3,80% 3,80% Mams Yaffa Ecologistes 3,57% 3,57% Béatrice Faillès Parti radical de gauche 2,72% 2,72% Pierre Sigler Ecologistes 1,18% 1,18% Abdellah Aksas Divers extrême gauche 0,94% 0,94% Clement Fiquet Divers 0,88% 0,88% Annie Clement Divers droite 0,66% 0,66% Mohamed Bachir Divers 0,63% 0,63% Youcef Hadbi Divers 0,35% 0,35% Siwar Larguech Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 46,41% 46,41% Taux d'abstention 53,59% 53,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22% 1,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,55% Nombre de votants 28 832 28 832

Au sein de la 17ème circonscription de Paris, les 62130 citoyens de Paris ont penché pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au niveau de la ville, Danièle Obono a rassemblé 57% des voix. Kolia Bénié (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 20% des votes. De son côté, Marianna Técher (Rassemblement National) glane 4% des suffrages. La participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune pour cette circonscription législative atteint 46%.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 18ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paris Aymeric Caron (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 45,05% 45,05% Pierre-Yves Bournazel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 35,57% 35,57% Nicolas Ravailhe Divers gauche 3,97% 3,97% Rudolph Granier Les Républicains 3,57% 3,57% Julia Carrasco Rassemblement National 3,37% 3,37% Axelle Le Gal de Kerangal Reconquête ! 3,19% 3,19% Laurent Boula Divers droite 2,22% 2,22% Johannes Christoph Leininger Divers 1,35% 1,35% Annie Boubault Divers extrême gauche 0,70% 0,70% Victor Le Divers 0,39% 0,39% Marc Elyasni Divers 0,32% 0,32% Philippe Heracles Charles Cambourakis Divers 0,30% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Paris Taux de participation 56,29% 56,29% Taux d'abstention 43,71% 43,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 1,26% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38% 0,38% Nombre de votants 39 790 39 790

Les 70682 électeurs de Paris votant dans la 18ème circonscription de Paris ont pris parti pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 18ème circonscription de Paris s'établit à 44% (soit 39 791 votants). A l'échelle de la ville, Aymeric Caron a effectivement collecté 45% des voix. Il ressort devant Pierre-Yves Bournazel (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Nicolas Ravailhe (Divers gauche) qui récupèrent 36% et 4% des votes.

Législatives 2022 à Paris : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 35% des suffrages au premier tour à Paris. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 30% et 8% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Paris avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 85% des voix, laissant donc à Marine Le Pen 15% des voix. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour remporter la majorité de l'Assemblée nationale ? Quel sera le résultat des législatives à Paris (75) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains.