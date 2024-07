Résultat des législatives 2024 à Villedoux (17230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Villedoux, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,34% des votes à Villedoux. Un chiffre en baisse de -6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Un vote RN majoritaire à Villedoux il y a une semaine L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. La progression du RN est déjà forte à Villedoux entre le score de la formation en 2022 (22,16%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (37,61%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant au RN une progression de près de 150 sièges par rapport à la dernière élection des députés (89 sièges). Suffisant pour annoncer une installation solide du parti sur place, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence analysé avec le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de ce scrutin localement. Les élections législatives de l'époque à Villedoux ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 22,16% dans la commune, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 29,45% des voix. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! (50,31% contre 49,69% pour LFI-PS-PC-EELV). Mais c'est Anne-Laure Babault (Ensemble !) qui l'emportait cette fois, avec 50,31%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,69%.

20:05 - Déjà 37,61% pour le RN à Villedoux aux élections législatives Pour le premier tour des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Villedoux ont placé en tête Karen Bertholom (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 37,61% des bulletins de vote. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Anne-Laure Babault (Majorité présidentielle) et Benoît Biteau (Nouveau Front populaire) avec 28,46% et 23,34% des votants. C'est aussi Karen Bertholom qui terminait sur la première marche dans la 2ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Villedoux ? Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Villedoux a été de 71,69%, surpassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 1 603 inscrits sur les listes électorales à Villedoux, 52,53% avaient en effet pris part à l'élection. La participation était de 50,03% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Villedoux Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Villedoux, qu'en est-il de la participation ? Dans la commune, 71,69% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 554 personnes en âge de voter au sein de la commune, 82,56% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 79,94% au second tour, ce qui représentait 1 243 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,05% au premier tour et 44,35% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Villedoux ce soir ? L'inflation dans le pays, cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle pourraient en effet renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Villedoux.

17:29 - Les données démographiques de Villedoux révèlent les tendances électorales Dans la ville de Villedoux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 25,99% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 3,61% ont 75 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (93,95%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 705 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,51%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,35%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Villedoux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,07% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.