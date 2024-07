Résultat des législatives à Paris : les résultats dévoilés en DIRECT

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Paris

À Paris, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec une densité de population de 20934 hab par km² et un taux de chômage de 11,07%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 46,42%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 20,27% et d'une population étrangère de 14,22% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 8,83% à Paris, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.