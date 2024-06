Résultat des législatives à Angicourt : l'élection 2024 en direct

14:23 - Angicourt : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

À Angicourt, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec une densité de population de 290 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,36%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (14,07%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 531 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,56%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,83%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Angicourt mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,16% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.