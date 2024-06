Résultat des législatives à Saint-Martin-Longueau : l'élection 2024 en direct

11:02 - Saint-Martin-Longueau : démographie, élections et perspectives d'avenir

La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Martin-Longueau façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 413 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,99%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (10,57%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 511 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,13%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,72%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Martin-Longueau mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,61% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.