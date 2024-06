Résultat des législatives à Antran : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - 37,42% pour la liste Bardella à Antran début juin Les résultats de ces législatives seront peut-être comparables avec le verdict établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Antran, avec 37,42%, soit 168 voix dans la ville. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 17,15% et Raphaël Glucksmann à 13,14%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Antran au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement la présidentielle qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Antran avec 28,41% contre 29,4% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 16,34% et 4,4% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 45,41% contre 54,59%.

12:32 - Quel résultat à Antran pour Ensemble au premier tour ? La fraction d'électeurs du RN sera une des clés pour ces élections des députés 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives à Antran, le RN finissait à la deuxième place, 25,96% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 43,12% pour Nicolas Turquois (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (58,05%). Nicolas Turquois s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Antran : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans la ville d'Antran, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 7,05% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 50 hab par km² et 45,29% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de familles ne détenant aucune voiture (11,43%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 466 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,03%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,4%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Antran mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,65% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Antran : quel était le taux d'abstention aux législatives ? L'étude des précédents scrutins électoraux permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Durant les européennes de début juin, 904 personnes aptes à voter à Antran s'étaient rendues aux urnes (soit 52,21%), à comparer avec un taux de participation de 54,19% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,55% au premier tour et seulement 49,78% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 902 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 80,16% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 79,38% au second tour, ce qui représentait 716 personnes.