Résultat des législatives à Apach : l'élection 2024 en direct

11:02 - Apach : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La structure démographique et socio-économique d'Apach façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 20,82% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (82,16%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 296 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 15,50% et d'une population immigrée de 19,51% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Apach mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,66% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.