Résultat des législatives à Kanfen : l'élection 2024 en direct

15:36 - Kanfen avait voté Macron lors de la présidentielle 2022

L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Kanfen lors du premier tour de la présidentielle avec 42,78%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 19,07%. Kanfen n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 10,38% et 6,03% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 32,1% contre 67,9%.