En direct

19:49 - À Arcangues, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité La Nupes étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Pour le premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 16,57% des voix dans la commune. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 15,13% à Arcangues pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 3,33% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,57% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,21% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 24% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement gagné du terrain à Arcangues Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de scores. Mais quelques lignes directrices se distinguent… La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Arcangues entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 18% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Arcangues le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Dans le détail, 421 habitants d'Arcangues passés par les isoloirs ont en effet choisi la liste du RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella glanait 25,48% des votes devant Valérie Hayer à 18,89% et Raphaël Glucksmann à 15,13%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Arcangues au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement la présidentielle qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Arcangues avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 15,83%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 33,71% des votes. Arcangues n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 12,63% et 11,08% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 33,41% contre 66,59%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Au premier tour des législatives 2022, Arcangues, couverte par la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 34,67%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 10,4%. Il ne fera pas mieux au second tour, le parti laissant également le binôme La République en Marche l'emporter.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Arcangues : ce qu'il faut savoir En pleine campagne électorale législative, Arcangues se présente comme une ville dynamique et active. Dotée de 1 850 logements pour 3 457 habitants, la densité de la commune est de 180 habitants/km². Avec 361 entreprises, Arcangues est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (75,51%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 30,81% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 38,7% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1326,45 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Arcangues s'inscrit dans l'histoire française.

09:32 - Participation à Arcangues : les leçons des précédentes élections Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations politiques antérieures. A l'occasion des dernières élections européennes, sur les 3 064 personnes en âge de voter à Arcangues, 44,75% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 47,27% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,0% au premier tour. Au second tour, 51,49% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Arcangues ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,85% dans la ville, à comparer avec une abstention de 18,89% au premier tour.