En direct

19:50 - Quels seront les reports du vote de gauche à Ascain ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,92% des suffrages dans la commune. Un score à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 15,61% à Ascain début juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 27% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à Ascain ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette Rassemblement national devrait s'approcher de 20% à Ascain lors du premier tour de ces législatives si la tendance annoncée par les européennes 2024 se reproduit localement. Le RN est même crédité d'environ 30% des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes de 2019 et de 2024.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 19,71% à Ascain il y a trois semaines Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi évident au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 418 électeurs d'Ascain ont en effet été séduits par la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a séduit 19,71% des suffrages contre Valérie Hayer à 17,49% et Raphaël Glucksmann à 15,61%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Ascain La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection présidentielle. Performance notable : le RN avait obtenu au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait engrangé 13,56% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,46%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 16,52% et Marine Le Pen avec 13,56%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 32,07% contre 67,93%).

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel en 2022 Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Ascain, comptant 7,54%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 25,66% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! (60,83% contre 39,17% pour le RN). Vincent Bru remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Ascain : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique d'Ascain contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la commune, 15,45% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 9,48% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2349,07 € par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 072 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,11%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,59%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,56%, comme à Ascain, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Les législatives commencent à Ascain : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Ascain ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 3 790 personnes en âge de voter dans la commune, 81,9% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 78,55% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 978 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,43% au premier tour. Au deuxième tour, 51,61% des votants ont exercé leur droit de vote. La volonté de changement des habitants est de nature à impacter les choix que feront les électeurs d'Ascain.