Une autre source de doute qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. La manne semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Aurseulles, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,11% des votes dans la commune. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle par les sondeurs ? La liste Glucksmann a plus récemment glané 12,99% à Aurseulles début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total de 26% sur place.

Que retenir des résultats des derniers scrutins ? L'étiquette Rassemblement national pourrait atteindre près de 40% à Aurseulles lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par les européennes 2024 se reproduit localement. Le RN est même crédité d'environ 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est accrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre les européennes de 2019 et de 2024.

La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections législatives 2024 localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Aurseulles, le RN se plaçait à la deuxième place, 27,69% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 28,11% pour Valérie Harel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 57,16%. Valérie Harel s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Aurseulles : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune d'Aurseulles, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 21,01% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,0% sont des personnes âgées. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 7,45%, montre que l'agriculture reste une part significative de la commune. Le nombre de familles monoparentales (6,48%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,23%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Aurseulles mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,4% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.