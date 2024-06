Résultat des législatives à Aydoilles : l'élection 2024 en direct

Consulter des résultats plus récents semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. 34,65% des votes se sont en effet tournés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Aydoilles, contre Valérie Hayer à 18,22% et Raphaël Glucksmann à 11,29%. Le RN a séduit ainsi pas moins de 175 électeurs d'Aydoilles.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Aydoilles au premier tour de l'élection présidentielle

La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,65% contre 30,44% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,53% et 5,88% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 43,66% contre 56,34%.