Résultat des législatives à Ban-de-Laveline : l'élection 2024 en direct

16:32 - 46,98% pour la liste de Jordan Bardella à Ban-de-Laveline il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme indispensable au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. Il y a quelques semaines en effet, à Ban-de-Laveline, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, avec 46,98% des voix contre Valérie Hayer à 13,4% et Raphaël Glucksmann à 9,43%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Ban-de-Laveline lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen a marqué les esprits à Ban-de-Laveline pendant l'élection présidentielle avec un score de 36,04% dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,05% et 14,03% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 8,39% des voix pour sa part. Rebelotte pour la patronne du RN au deuxième tour face à Macron avec 59,4%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Ban-de-Laveline ? La part des électeurs de la formation de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection des députés 2024 localement, comme au niveau national. Le RN arrivait en pôle position à Ban-de-Laveline au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription des Vosges, c'est Gaëtan Dussausaye qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 29,96%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 51,59%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,41%.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Ban-de-Laveline Quel portrait faire de Ban-de-Laveline, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 183 habitants répartis dans 737 logements, cette localité présente une densité de 46 hab par km². Ses 85 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (71,78%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 40,12% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 35,62% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 417,88 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Ban-de-Laveline incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en évolution.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Ban-de-Laveline À Ban-de-Laveline, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 21,05% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 22,7% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,07% au premier tour et seulement 50,46% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Ban-de-Laveline ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des Français, combinée avec les craintes engendrées par le conflit armé entre Israël et la Palestine, pourraient ramener les électeurs de Ban-de-Laveline vers les urnes.