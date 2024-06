En direct

19:50 - Un bloc de gauche estimé entre 23% et 25% à Barbezieux-Saint-Hilaire pour ces législatives La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 13,51% à Barbezieux-Saint-Hilaire. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 25% sur place. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 23,23% des suffrages dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement avancé à Barbezieux-Saint-Hilaire en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Barbezieux-Saint-Hilaire entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 27% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,26% dans la moyenne nationale pour Bardella à Barbezieux-Saint-Hilaire le 9 juin Le résultat qui est tombé à l'issue des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a remporté les européennes 2024 à Barbezieux-Saint-Hilaire, avec 34,26% des électeurs devant la liste portée par Valérie Hayer avec 18,71%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 13,51%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Barbezieux-Saint-Hilaire au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est certainement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Barbezieux-Saint-Hilaire avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,75%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 26,95% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 19,91% et 5,59% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 43,8% contre 56,2%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble la dernière fois Analyser le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Au premier tour des législatives 2022, Barbezieux-Saint-Hilaire, couverte par la 2ème circonscription de la Charente, verra le binôme La République en Marche s'imposer avec 25,11%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 19,15%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Sandra Marsaud (LREM) au sommet localement.

11:02 - Analyse socio-économique de Barbezieux-Saint-Hilaire : perspectives électorales La composition démographique et le contexte socio-économique de Barbezieux-Saint-Hilaire contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 176 habitants par km² et 38,53% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 13,81% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux directives sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2112,32 euros/mois peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,61%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,01%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Barbezieux-Saint-Hilaire mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,0% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - L'abstention aux législatives à Barbezieux-Saint-Hilaire L'analyse des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Au moment des élections européennes de début juin, 49,81% des électeurs de Barbezieux-Saint-Hilaire avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 46,65% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,78% au premier tour. Au deuxième tour, 53% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Barbezieux-Saint-Hilaire ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 27,56% au sein de la localité. Le taux d'abstention était de 25,95% au premier tour.