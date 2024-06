En direct

19:37 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des 21,32% de la Nupes à Barret ? Une autre source de doute qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Barret, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,32% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 12,29% à Barret pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,49% de Manon Aubry (LFI), les 3,55% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,07% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 22% cette fois.

18:42 - 14 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Barret Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 14 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Barret au début du mois ? Une autre élection, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il est bon d'observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Dans le détail, 172 habitants de Barret passés par les bureaux de vote ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a séduit ainsi 40,66% des suffrages devant Valérie Hayer à 17,02% et Raphaël Glucksmann à 12,29%.

14:32 - Barret avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Barret lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 29,51% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,01% et 15,35% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean Lassalle, avec 5,73% des suffrages. Avec 48,11%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,89%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Lors des dernières législatives à Barret, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 21,32% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 24,75% pour Sandra Marsaud (LREM) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 55,21%. Sandra Marsaud s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Barret : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel impact auront les électeurs de Barret sur les résultats des élections législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 17,87% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 31,89% de 60 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,09%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 422 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,57%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,07%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Barret mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,57% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Abstention à Barret : que retenir des précédentes élections ? Au cours des consultations démocratiques précédentes, les 1 098 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, pendant les élections européennes, le taux de participation atteignait 55,11% dans la commune de Barret. La participation était de 53,32% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,36% au premier tour et seulement 50,25% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.