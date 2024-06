En direct

19:37 - Un électorat de gauche évalué à environ 30% à Basly pour ces législatives La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, avance sans garantie. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Basly, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,33% des votes dans la localité. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 18,79% à Basly pour les élections continentales. Mais ce sont 30% que peut en revanche attendre la gauche encore une fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (4,04%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,26%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,22%).

18:42 - La progression inédite du RN à Basly Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Basly entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 21% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 27,88% dans la moyenne nationale pour le RN à Basly il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme pertinent au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Il y a quelques semaines en effet, à Basly, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 27,88% des voix contre Valérie Hayer à 18,99% et Raphaël Glucksmann à 18,79%. Ce qui correspond à 138 votes dans la cité.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Basly ? L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection suprême. Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 17,9% contre 32,34% pour Emmanuel Macron et 19,78% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 67,33% devant Marine Le Pen (32,67%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Basly Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Basly il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,63% au premier tour, contre 30,33% pour Valérie Harel (Nupes), Basly faisant partie de la 5ème circonscription du Calvados. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 49,52% contre 50,48% pour les vainqueurs. Mais c'est Bertrand Bouyx (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Basly Devant le bureau de vote de Basly, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 057 habitants répartis dans 419 logements, ce village présente une densité de 293 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 45 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 518 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (91,89%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 25,16% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 36,75% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 101,16 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Basly, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Basly : scrutin en cours À Basly (14610), l'un des critères importants de ces législatives 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,73% au premier tour. Au second tour, 49,29% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Basly ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,28% au niveau de la localité. L'abstention était de 24,0% au premier tour.