En direct

19:49 - Les électeurs de la gauche unie scrutés L'autre incertitude de ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Bassussarry, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,83% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 17,53% à Bassussarry. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 4,16% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,78% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,04% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 27% cette fois.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Bassussarry Alors que retenir de tous ces scores ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN soit à près de 17% à Bassussarry ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bassussarry pas vraiment en phase avec la France lors des européennes du 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Bassussarry lors des élections européennes 2024 à Bassussarry, avec 22,79% des bulletins. La liste devançait alors celle de Jordan Bardella avec 22,21% dans la commune. Raphaël Glucksmann achevait l'élection troisième, avec 17,53%.

14:32 - Bassussarry avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Il faut noter que le RN avait récolté au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Bassussarry que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 13,96% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,53%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 14,9% et Marine Le Pen avec 13,96%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 27,69% contre 72,31%).

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le résultat obtenu par le RN sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections 2024. Au premier tour des élections législatives 2022, Bassussarry, couverte par la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, verra le binôme estampillé La République en Marche l'emporter avec 35,53%, alors que le RN sera distancé à 9,53%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (65,00% contre 35,00% pour le RN). Vincent Bru remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Bassussarry et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Bassussarry est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 29,46% de cadres pour 3 301 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 355 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 923 foyers fiscaux. Dans la ville, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,65% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 40,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,74%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 44 460 euros/an. En conclusion, à Bassussarry, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation lors des législatives à Bassussarry : ce qu'il faut savoir Le taux de participation sera indiscutablement l'un des critères clés des élections législatives 2024 à Bassussarry (64200). En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 82,92% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,53% au deuxième tour, soit 2 145 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,21% au premier tour. Au second tour, 53,43% des électeurs se sont déplacés. Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ?