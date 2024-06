En direct

19:37 - Quelles sont les options de reports pour le vote Nupes à Bellevigne ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa poussée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Bellevigne, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,09% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 6,81% à Bellevigne. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 13% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,3%), de Marie Toussaint (1,76%) ou encore de Léon Deffontaine (3,08%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Bellevigne Que retenir des résultats des derniers scrutins ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 10 points à Bellevigne entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 28% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel de Bardella à Bellevigne Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est très parlant. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections européennes à Bellevigne. Le mouvement a convaincu 37,14% des voix, devant Valérie Hayer à 17,14% et François-Xavier Bellamy à 13,41%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Bellevigne lors de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Bellevigne avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,34%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 31,31% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 12,97% et 6,48% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 45,85% contre 54,15%.

12:32 - Quel verdict pour la majorité ce soir à Bellevigne ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à Bellevigne, le RN finissait à la deuxième place, 20,81% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,66% pour Sandra Marsaud (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 61,99%. Sandra Marsaud remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Bellevigne : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Bellevigne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,82%. Le taux d'agriculteurs, qui représente 9,48%, montre que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,42%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,39%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bellevigne mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,01% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les législatives démarrent à Bellevigne : quel sera le taux d'abstention ? À Bellevigne (16120), le niveau d'abstention sera un facteur essentiel du scrutin législatif 2024. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 090 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 70,43% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 69,27% au premier tour, soit 755 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,9% au premier tour. Au second tour, 41,13% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Bellevigne pour les élections législatives 2024 ? La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des familles seraient par exemple capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Bellevigne.