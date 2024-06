En direct

19:37 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la Nupes à Beuvillers ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,98% des suffrages dans la localité. Une somme à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 12,57% à Beuvillers pour les élections continentales. Mais ce sont 22% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (4,72%), de Marie Toussaint (3,73%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,54%).

18:42 - Le Rassemblement national a vivement progressé à Beuvillers Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces chiffres. Mais des tendances se distinguent… Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Beuvillers le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler également avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Jordan Bardella qui a terminé en tête des élections du Parlement européen 2024 à Beuvillers, avec 35,76% des électeurs (182 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 15,91%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,57%.

14:32 - Beuvillers avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est incontestablement la clé pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen a surperformé à Beuvillers au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 29,66% des électeurs dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,67% et 16,87% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 5,85% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,29% contre 52,71%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant pour cette élection des députés, localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Beuvillers, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 25,67% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 32,81% pour Christophe Blanchet (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 54,59%. Christophe Blanchet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Beuvillers : tour d'horizon démographique Comment les habitants de Beuvillers peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 280 hab/km² et 44,8% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,05% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,0%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 464 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,45%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (9,14%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Beuvillers mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,2% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Beuvillers L'analyse des derniers scrutins électoraux permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, 53,72% des électeurs de Beuvillers (Calvados) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 51,09% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,35% au premier tour. Au deuxième tour, 45,31% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,97% au niveau de la localité, contre une participation de 78,31% au second tour, ce qui représentait 769 personnes.