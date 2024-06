Résultat des législatives à Biarritz : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Biarritz ? La Nupes, qui a été dissoute malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 18,18% à Biarritz. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 31% sur place. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 20,28% des voix dans la localité.

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN à Biarritz lors des législatives ? Que retenir de cette avalanche de scores ? Le Rassemblement national devrait atteindre 20% à Biarritz lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par le scrutin européen du 9 juin se répercute localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'addition est expéditive, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Le Rassemblement national défait à Biarritz lors des élections de juin Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est révélateur, même si toutes les zones ne sont pas touchées de la même façon. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Biarritz lors des élections européennes 2024 à Biarritz, avec 20,59% des voix. La liste surclassait alors celle de Jordan Bardella avec 19,27% dans la cité. Raphaël Glucksmann achevait l'élection troisième, avec 18,18%.

14:32 - Biarritz avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Il faut noter que le RN avait fait au premier tour plus de votes aux législatives 2022 à Biarritz que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait rassemblé 12,09% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,04%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,11% et Marine Le Pen avec 12,09%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 28,23% contre 71,77%).

12:32 - Des élections législatives favorables pour le parti présidentiel en 2022 Le RN ne convainquait pas à Biarritz en 2022, lors des élections des députés, avec 8,44% au premier tour, contre 32,46% pour Vincent Bru (LREM), Biarritz votant pour la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Sur la commune de Biarritz, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant la défaite du RN.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Biarritz Dans la commune de Biarritz, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 13,4% et une densité de population de 2097 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (45,69%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 10 825 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,45%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,38%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 41,34%, comme à Biarritz, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

09:32 - La participation aux législatives à Biarritz L'un des critères forts de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Biarritz. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,92% au premier tour et seulement 54,34% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Biarritz cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 27,83% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 29,75% au second tour.