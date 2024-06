En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Bidart pour ces législatives ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,71% des bulletins dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment atteint 17,35% à Bidart pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,11% de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,66% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total de 31% cette fois.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Bidart avant les législatives Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des pistes se distinguent… Si on se penche sur la progression du RN vue des dernières élections européennes au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à environ 18% à Bidart. Un calcul qui semble logique compte tenu des électeurs également grappillés par le parti sur place en 5 ans : une hausse de 7 points qui peut toujours grimper.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Bidart le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives devrait faire écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 638 habitants de Bidart passés par les isoloirs ont en effet été séduits par la liste du RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a séduit ainsi 21,58% des suffrages devant Valérie Hayer à 17,66% et Raphaël Glucksmann à 17,35%.

14:32 - 30,85% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Bidart C'est sans doute le choix du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Avec 14,65%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Bidart au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,85% et 19,29% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 69,07% devant Marine Le Pen (30,93%).

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel la dernière fois Se retourner sur le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Bidart en 2022, lors des élections législatives, avec 10,4% au premier tour, contre 27,90% pour Vincent Bru (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Bidart faisant partie de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 40,92% contre 59,08% pour les vainqueurs. Vincent Bru remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Bidart : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale législative, Bidart est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 7 449 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 273 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (61,65%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 348 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Parmi cette diversité sociale, 39,03% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 878,42 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Bidart, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives précédentes à Bidart L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Début juin, durant les élections européennes, parmi les 5 728 personnes en âge de voter à Bidart, 47,01% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 50,71% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,34% au premier tour. Au deuxième tour, 53,05% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 24,93% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,7% au premier tour.