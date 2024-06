En direct

19:50 - Les suffrages de la coalition de gauche convoités La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Front populaire ce dimanche ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 21,03% à Biéville-Beuville. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 34% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix s'avère importante à Biéville-Beuville. Lors du premier tour des élections du Parlement à Biéville-Beuville, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,25% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Quel résultat pour le RN à Biéville-Beuville lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette RN pourrait se trouver pas loin de 20% à Biéville-Beuville lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par les élections européennes se répercute localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ un tiers des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la commune.

15:31 - La particularité Biéville-Beuville lors des élections européennes 2024 Le résultat de ce 30 juin au soir va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le trio de tête des récentes européennes à Biéville-Beuville, en effet, était le suivant : la liste de Valérie Hayer avec 23,85% des votes, s'imposant donc face à la liste de Raphaël Glucksmann avec 21,03% et Jordan Bardella avec 17,28%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Biéville-Beuville lors de la dernière présidentielle Chose rare : le RN avait obtenu au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans à Biéville-Beuville que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La patronne du parti avait engrangé 12,68% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,69%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,7% et Marine Le Pen avec 12,68%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 21,43% contre 78,57%).

12:32 - Quel résultat à Biéville-Beuville pour Ensemble ce soir ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas à Biéville-Beuville il y a deux ans, lors des législatives, avec 8,68% au premier tour, contre 43,73% pour Christophe Blanchet (LREM), Biéville-Beuville votant pour la 4ème circonscription du Calvados. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Christophe Blanchet (LREM) au sommet localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Biéville-Beuville et leurs implications électorales Dans la ville de Biéville-Beuville, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. Le taux de chômage à 7,86% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 281 hab par km² et 44,28% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux important de cadres, atteignant 26,51%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (10,0%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,06%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,14%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Biéville-Beuville, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Biéville-Beuville Le taux de participation sera indiscutablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif à Biéville-Beuville. L'inflation dans le pays, combinée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, pourraient entre autres impacter la participation à Biéville-Beuville. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,49% des électeurs dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 15,89% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,81% au premier tour. Au second tour, 44,57% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député remplacera Christophe Blanchet dans la 4ème circonscription du Calvados ?