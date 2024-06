Résultat des législatives à Biriatou : l'élection 2024 en direct

14:25 - Élections législatives à Biriatou : un éclairage démographique

Comment la population de Biriatou peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 110 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,91%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (81,74%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 411 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 21,53% et d'une population immigrée de 22,34% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Biriatou mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,56% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.