En direct

19:50 - Les bulletins de la gauche unie font envie Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Bollwiller, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,89% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 9,07% à Bollwiller pour les élections continentales. Mais on peut en revanche évaluer un score de 20% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (8%), de Marie Toussaint (3,7%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,87%).

18:42 - La progression foudroyante du Rassemblement national à Bollwiller Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Bollwiller entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à environ 40% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Bollwiller le 9 juin dernier Un autre scrutin bien plus récent est venu remettre en cause l'équilibre établi il y a deux ans. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Bollwiller, avec 44,83% des électeurs devant celle de Valérie Hayer avec 11,22%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 9,07%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Bollwiller au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. L'élection suprême avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen s'imposait avec 34,37% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,7% et 15,66% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 7,85% des voix pour sa part. Marine Le Pen elle finissait aussi première au 2e tour avec 57,22%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le nombre de votes en faveur du RN sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections 2024. Lors des législatives 2022, le RN réalisait un joli démarrage à Bollwiller. C'est en effet Marion Wilhelm qui se plaçait en tête au premier tour avec 27,98% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Haut-Rhin. Mais c'est pourtant Raphaël Schellenberger (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs de Bollwiller au second tour, avec 50,19%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Bollwiller et leurs implications électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Bollwiller déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 17,55% des résidents sont des enfants, et 25,49% de 60 ans et plus. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (85,64%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 232 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,55%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (5,73%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bollwiller mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,73% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - C'est l'heure de voter à Bollwiller : les législatives débutent Comment votent ordinairement les citoyens de cette localité ? Début juin, durant les européennes, sur les 2 941 personnes en âge de voter à Bollwiller, 52,06% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 48,43% en 2019. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 41,0% au premier tour. Au second tour, 38,99% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017.