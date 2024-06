En direct

19:37 - À Boutiers-Saint-Trojan, que vont choisir les supporters de l'ancienne Nupes ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Front populaire ? A l'occasion du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 22,68% des voix dans la localité. La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 17,92% à Boutiers-Saint-Trojan le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry (2,6%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (5,21%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,22%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 27% sur place.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 9 points à Boutiers-Saint-Trojan Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de résultats. Mais des éléments apparaissent… La progression du RN, qui se monte déjà à 9 points à Boutiers-Saint-Trojan entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera à environ 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Boutiers-Saint-Trojan dans la moyenne nationale concernant Bardella le 9 juin Les résultats de ce dimanche 30 juin seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Bardella qui a terminé en tête des élections européennes 2024 à Boutiers-Saint-Trojan, avec 30,78% des votes exprimés devant celle de Valérie Hayer avec 18,68%, et Raphaël Glucksmann avec 17,92%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Boutiers-Saint-Trojan lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,23% contre 34,79% pour Emmanuel Macron. Boutiers-Saint-Trojan n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,85% et 7,11% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 38,88% contre 61,12%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté localement pour ces législatives. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Boutiers-Saint-Trojan, récoltant 17,53% des votes sur place, contre 33,16% pour Sandra Marsaud (Ensemble !). Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les enjeux locaux de Boutiers-Saint-Trojan : tour d'horizon démographique Quel impact auront les électeurs de Boutiers-Saint-Trojan sur les résultats des législatives ? Avec 26% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,73%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (15,12%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 599 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,08%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,86%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Boutiers-Saint-Trojan mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,26% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les élections législatives à Boutiers-Saint-Trojan sont lancées À Boutiers-Saint-Trojan (16100), l'un des critères clés du scrutin législatif sera immanquablement le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,07% au premier tour. Au deuxième tour, 50,64% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Boutiers-Saint-Trojan ? Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des législatives. Au second tour de l'élection présidentielle, 78,85% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 80,39% au premier tour, ce qui représentait 939 personnes.