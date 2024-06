Résultat des législatives à Bulgnéville : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections législatives à Bulgnéville : impact de la démographie et de l'économie locale

La structure démographique et socio-économique de Bulgnéville définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des législatives. Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 25,57% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (18,43%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 745 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,59%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,69%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bulgnéville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,63% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.