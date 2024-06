En direct

19:51 - Qui vont élire les électeurs de gauche à Cambo-les-Bains ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui a émergé cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,32% à Cambo-les-Bains. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,82% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,37% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,97% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant autour des 26% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Cambo-les-Bains, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 17,25% des votes dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a lourdement avancé à Cambo-les-Bains Que tirer des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 19% à Cambo-les-Bains ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Cambo-les-Bains début juin Le résultat de ce 30 juin au soir sera peut-être comparable avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 643 votants de Cambo-les-Bains ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, glanait ainsi 26,94% des votes devant Valérie Hayer à 16,09% et Raphaël Glucksmann à 13,32%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Cambo-les-Bains lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,09% contre 26,63% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 16,01% et 13,19% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,75% contre 60,25%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Cambo-les-Bains, grappillant 11,89% des voix sur place, contre 34,46% pour Vincent Bru (Ensemble !). Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Vincent Bru (Ensemble !) pour le leadership localement.

11:02 - Comment la composition démographique de Cambo-les-Bains façonne les résultats électoraux ? À Cambo-les-Bains, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Dans la commune, 25% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 35,44% ont 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (36,53%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 2 520 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (20,66%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,93%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 22,39%, comme à Cambo-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives à Cambo-les-Bains Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Cambo-les-Bains (64250) ? Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,41% au premier tour et seulement 48,49% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,83% des votants de l'agglomération. La participation était de 71,79% au second tour, soit 3 506 personnes.