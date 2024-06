Résultat des législatives à Camoël : l'élection 2024 en direct

Le résultat du Rassemblement national sera un enseignement majeur localement pour cette élection législative 2024. Le RN ratait complètement la première marche à Camoël en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,44% au premier tour, contre 29,06% pour Paul Molac (Régionaliste), Camoël étant partie intégrante de la 4ème circonscription du Morbihan. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Paul Molac (Régionaliste) au sommet localement.

11:02 - Élections législatives à Camoël : un éclairage démographique

Quel portrait faire de Camoël, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 9,25% d'agriculteurs pour 1 122 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 50 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 682 foyers fiscaux. Dans le village, 15,61% des résidents sont des enfants, et 35,35% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 47,13% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 54,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 831,54 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Camoël, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.