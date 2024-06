En direct

19:50 - Les orphelins de la Nupes en question L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, que deviendront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. La manne semble conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Champagne-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,6% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de la majorité dans les enquêtes d'opinion ? La liste Glucksmann a plus récemment atteint 11,3% à Champagne-sur-Oise pour les élections continentales. Mais on peut en revanche évaluer un score de 28% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (11,78%), de Marie Toussaint (5,51%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,77%).

18:42 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Champagne-sur-Oise en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais des tendances apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 31% à Champagne-sur-Oise ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Champagne-sur-Oise dans la moyenne nationale concernant Bardella au début du mois Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 34,37% des voix se sont en effet portées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Champagne-sur-Oise, face à Valérie Hayer à 13,38% et Manon Aubry à 11,78%. Le mouvement nationaliste glanait ainsi 642 habitants de Champagne-sur-Oise passés par les bureaux de vote.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Champagne-sur-Oise lors de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Champagne-sur-Oise avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,71%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 26,2% des suffrages. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 23,42% et 7,92% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 44,96% contre 55,04%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Champagne-sur-Oise ? Les législatives 2022 à Champagne-sur-Oise ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 23,61% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Val-d'Oise, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 29,60% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM (52,90% contre 47,10% pour le RN). C'est en revanche Emilie Chandler (LREM) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Champagne-sur-Oise : quand les données démographiques façonnent les urnes En pleine campagne électorale législative, Champagne-sur-Oise est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 5 021 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 363 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 644 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 22,0% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 5,2% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 320 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,4%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2810,23 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Champagne-sur-Oise, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Champagne-sur-Oise : quel était le niveau de participation aux précédentes élections législatives ? L'observation des élections précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Début juin, à l'occasion des élections européennes, parmi les 3 731 personnes en âge de voter à Champagne-sur-Oise, 49,02% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 52,74% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,61% au premier tour et seulement 55,35% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Champagne-sur-Oise cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,66% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 29,7% au deuxième tour.