Résultat des législatives à Chapet : l'élection 2024 en direct

16:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Chapet il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le score de la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Chapet, à 29,44%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 19,12% et Raphaël Glucksmann à 12,35%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Chapet lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. On remarque que le RN avait enregistré au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans à Chapet que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La patronne de la formation avait rassemblé 19,13% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,99%, suivi donc de Marine Le Pen avec 19,13% et Jean-Luc Mélenchon avec 14,55%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 37,88% contre 62,12%).

12:32 - Des législatives positives pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le résultat en faveur du RN sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Aux législatives en 2022 à Chapet, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 22,61% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 34,87% pour Bruno Millienne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 62,40%. Bruno Millienne remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Chapet : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Chapet comme partout. Avec ses 31,81% de cadres pour 1 344 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 101 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 633 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (7,71%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,17% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 55,75% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 166,53 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Chapet, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Chapet pour les législatives À Chapet (78130), l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,69% au premier tour. Au second tour, 43,93% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Chapet ? En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,92% dans la localité, contre un taux d'abstention de 16,67% au premier tour.