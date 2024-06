En direct

19:37 - À Chassors, quels sont les scénarios de reports du vote de gauche ? L'autre incertitude de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. Pour le premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 19,14% des bulletins dans la localité. Une somme à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (16,44% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,7% pour Yannick Jadot, 2,67% pour Fabien Roussel et 1,93% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 13,32% à Chassors le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 20% sur place.

18:42 - L'extrême droite a nettement séduit à Chassors en 5 ans Alors que tirer de cette combinaison de scores ? La progression du RN, qui se monte déjà à 9 points à Chassors entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 39% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Chassors le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Chassors, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 44,73% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 13,32% et Valérie Hayer à 10,54%. Si on entre dans le détail, 225 habitants l'ont choisie dans la commune.

14:32 - 31,85% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Chassors L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait fini en tête avec 31,85% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Chassors. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,56% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,44%. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 5,48% des voix. Rebelotte au 2e tour devant Macron avec une candidate du RN à 51,1% contre 48,9%.

12:32 - Quel verdict à Chassors pour le RN ce dimanche ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national réalisait un excellent résultat à Chassors. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Charente, c'est Marceau Rappasse qui s'imposait au premier tour avec 31,58%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 50,62%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,38%.

11:02 - Comment la composition démographique de Chassors façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Chassors, les élections sont en cours. Avec une population de 1 086 habitants répartis dans 569 logements, ce bourg présente une densité de 84 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 49 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 672 foyers fiscaux. Dans le bourg, 15,41% des résidents sont des enfants, et 30,17% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 51,72% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 33,14% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1,57 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, Chassors incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Election à Chassors : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Chassors (16200), la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des législatives. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,97% au premier tour et seulement 50,73% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Chassors pour les législatives ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,13% des électeurs de la commune, contre un taux d'abstention de 22,56% au second tour. Les campagnes pour contrer le Rassemblement national seraient de nature à impacter le taux de participation à Chassors.