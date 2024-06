En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire pourrait atteindre entre 19% et 23% à Châteaubernard lors de ce premier tour La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en rassembler une portion. Aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 11,49% à Châteaubernard. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 5,16% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,29% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,2% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 23% sur place. Lors du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 19,12% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Châteaubernard Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Châteaubernard au début du mois ? Le résultat de ces législatives va peut-être répéter le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 507 électeurs de Châteaubernard ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella enregistrait 36,87% des voix devant Valérie Hayer à 19,05% et Raphaël Glucksmann à 11,49%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Châteaubernard au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Châteaubernard avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,13%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 31,73% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,79% et 5,94% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,17% contre 56,83%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 Il y a deux ans, lors des législatives à Châteaubernard, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 25,47% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 30,32% pour Sandra Marsaud (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (54,35%). Sandra Marsaud remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Châteaubernard : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Châteaubernard révèlent des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des élections législatives. Dans la commune, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 12,29% de plus de 75 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2329,3 euros par mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 367 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,62%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,31%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Châteaubernard mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,16% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Châteaubernard À Châteaubernard (16100), l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux d'abstention. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,01% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 76,86% au second tour, c'est-à-dire 2 009 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,02% au premier tour et seulement 50,67% au second tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des foyers français serait notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Châteaubernard.