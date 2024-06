En direct

19:50 - À Châteauneuf-sur-Charente, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La Nupes, qui a déjà vécu malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait terminé à 11,31% à Châteauneuf-sur-Charente il y a quelques jours. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 6,7% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,6% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,31% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 24% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Châteauneuf-sur-Charente, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 23,86% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La progression inédite de l'extrême droite à Châteauneuf-sur-Charente en 5 ans Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Châteauneuf-sur-Charente entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera tout proche des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Châteauneuf-sur-Charente le 9 juin ? Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'observer de près. D'autant que ce choc est le préalable à l'élection qui arrive maintenant. Il y a quelques semaines en effet, à Châteauneuf-sur-Charente, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, récoltant 39,1% des suffrages devant Valérie Hayer à 15,91% et Raphaël Glucksmann à 11,31%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Châteauneuf-sur-Charente lors de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est incontestablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. La ville de Châteauneuf-sur-Charente s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022 puisque la patronne de l'ancien Front national finissait avec 29,95% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,71% et 17,72% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 5,38% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,82% contre 52,18%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin législatif est un élément clé au moment des élections qui se jouent. Aux législatives en 2022 à Châteauneuf-sur-Charente, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 24,29% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 29,20% pour Sandra Marsaud (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 53,04%. Sandra Marsaud conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Châteauneuf-sur-Charente : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Châteauneuf-sur-Charente comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 554 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 258 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 15,12% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 32,46% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 220 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 6,66%, participe à son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,1% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 499,44 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Châteauneuf-sur-Charente, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives démarrent à Châteauneuf-sur-Charente : quel sera le taux d'abstention ? Au fil des dernières années, les 3 614 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, 46,4% des personnes habilitées à voter à Châteauneuf-sur-Charente avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 46,67% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 51,17% au premier tour et seulement 52,07% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,55% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 26,47% au deuxième tour.