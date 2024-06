En direct

19:46 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Châtenois ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 10,59% à Châtenois le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 18% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Châtenois, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 20,44% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Châtenois Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 10 points à Châtenois entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Châtenois le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral semble encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Dans le détail, 221 habitants de Châtenois passés par les bureaux de vote ont en effet choisi la liste du RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a glané 41,08% des voix face à Valérie Hayer à 13,94% et Raphaël Glucksmann à 10,59%.

14:32 - Quel a été le dénouement de la présidentielle 2022 à Châtenois ? Le choix du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Châtenois au cours de la dernière présidentielle avec un score de 31,11% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,7% et 17,88% des voix. Valérie Pécresse héritait d'un rôle de figurant avec 6,17% des suffrages. Avec 49,93%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,07%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Châtenois ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Châtenois, le RN se plaçait à la deuxième place, 21,43% des votants étant convaincus par son binôme, contre 23,81% pour Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (60,65%). Jean-Jacques Gaultier s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Châtenois : une analyse socio-démographique À Châtenois, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. Avec une densité de population de 97 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 14,31%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (26,46%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 514 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,01% et d'une population étrangère de 8,49% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Châtenois mettent en relief une diversité de qualifications, avec 42,15% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Châtenois ? À Châtenois, l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif sera immanquablement le taux de participation. L'inflation dans le pays serait de nature à faire augmenter la participation à Châtenois. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 71,57% des électeurs de la localité, contre une participation de 70,4% au deuxième tour, soit 799 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,62% au premier tour et seulement 43,14% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Châtenois ? Quel député se substituera à Jean-Jacques Gaultier dans la 4ème circonscription des Vosges ?