Résultat des législatives à Cheniménil : l'élection 2024 en direct

16:32 - Quel était le résultat des européennes à Cheniménil début juin ?

Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 188 habitants de Cheniménil passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, enregistrait 41,05% des voix contre Valérie Hayer à 12,88% et Raphaël Glucksmann à 9,17%.