Résultat des législatives à Choisy : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Choisy lors du premier tour de la présidentielle avec 30,4%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,38%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,14% et 8,89% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 42,96% contre 57,04%.

08:02 - Elections à Choisy : les horaires des bureaux de vote

Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Choisy. Ce dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Choisy sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour établir la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Pour mémoire, les élections législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les forces en présence dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, qui arrivera à capter le plus de voix à Choisy (74330) ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.