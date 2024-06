Résultat des législatives à Nâves-Parmelan : l'élection 2024 en direct

L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection suprême. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 35,07% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,1%. La double-finaliste à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 14,93% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 74,96% contre 25,04% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

11:02 - Comment la composition démographique de Nâves-Parmelan façonne les résultats électoraux ?

Quel portrait faire de Nâves-Parmelan, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 40,52% de cadres supérieurs pour 1 002 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. Avec 57 entreprises, Nâves-Parmelan se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,98% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 34,91% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,9% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 512,45 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En somme, à Nâves-Parmelan, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.