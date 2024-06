Résultat des législatives à Charvonnex : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Charvonnex dans la moyenne française concernant le RN début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 164 électeurs de Charvonnex ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella cumulait 27,99% des voix contre Raphaël Glucksmann à 15,87% et Valérie Hayer à 15,53%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Charvonnex au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est sans doute la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Charvonnex avec 19,67% contre 31,5% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,65% et 9,25% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 33,51% contre 66,49%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Charvonnex, grappillant 18,98% des voix sur place, contre 34,77% pour Véronique Riotton (Ensemble !). Au deuxième tour, c'est encore Véronique Riotton qui va cumuler le plus de votes, avec 63,85% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Les données démographiques de Charvonnex révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Charvonnex peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 40% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,54%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (84,23%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (86,63%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 541 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,99%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,88%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,88%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Charvonnex, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.

09:32 - C'est l'heure de voter à Charvonnex : les législatives débutent L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement la participation à Charvonnex (74370). Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,34% au premier tour et seulement 52,9% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Charvonnex pour les élections législatives ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 064 personnes en âge de voter dans la ville, 21,43% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 17,58% au premier tour.