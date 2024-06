Résultat des législatives à Lovagny : l'élection 2024 en direct

Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant que ce séisme a provoqué l'élection qui nous occupe maintenant. 25,69% des voix se sont en effet portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Lovagny, devant Valérie Hayer à 19,85% et Raphaël Glucksmann à 16,46%. Le RN a dominé le scrutin avec 167 habitants de Lovagny passés par les isoloirs.

14:32 - Lovagny avait voté Macron lors de l'élection présidentielle

Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 18,25% contre 39,88% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 13,33% et 7,49% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 29,01% contre 70,99%.