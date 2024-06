Résultat des législatives à Rumilly : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 24% et 25% à Rumilly pour le Nouveau Front populaire ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Rumilly, le binôme Nupes avait en effet glané 25,24% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 11,62% à Rumilly. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 24% sur place.

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Rumilly Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Rumilly entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Rumilly début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Rumilly. L'extrême droite glanait 36,35% des suffrages, devant Valérie Hayer à 14,24% et Raphaël Glucksmann à 11,62%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Rumilly lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. La ville de Rumilly avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la numéro 1 du Rassemblement national écrasait le match avec 26,11% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,57% et 21,29% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,15% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,27% contre 53,73%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? La part des électeurs en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour ces élections de l'Assemblée nationale à l'échelle locale. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Rumilly il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 24,86% au premier tour, contre 27,45% pour Véronique Riotton (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Rumilly votant pour la 1ère circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 46,13% contre 53,87% pour les vainqueurs. Véronique Riotton conservait donc son avance sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rumilly Comment la population de Rumilly peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 884 hab par km² et un taux de chômage de 10,67%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,12%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 4 025 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,86% et d'une population étrangère de 10,94% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Rumilly mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,15% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Rumilly : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections législatives Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Durant les dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 50,78% des inscrits sur les listes électorales de Rumilly (Haute-Savoie). Le taux d'abstention était de 57,8% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,01% au premier tour et seulement 63,42% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.